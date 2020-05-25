На юге Мурманской области, где искали девочку, нашли тело ребенка

Как установили следователи, девочка, проживающая в селе Алакуртти, ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ее видели играющей на берегу около воды. О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).