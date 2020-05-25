На юге Мурманской области, где искали девочку, нашли тело ребенка

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело ребенка в реке на юге Мурманской области, где велись поиски 4-летней девочки, сообщили журналистам в региональном СУСК РФ.
Девочка пропала в субботу вечером возле бурной реки в селе Алакуртти Кандалакшского района, к поискам привлечены эхолот и квадрокоптер.
"Обнаружено тело ребенка, по приметам схожего с пропавшей в субботу вечером девочкой. Опознание проводится. Тело обнаружено в реке", - сообщили в СК.
Как установили следователи, девочка, проживающая в селе Алакуртти, ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ее видели играющей на берегу около воды. О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).