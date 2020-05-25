В Чувашии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

"В Чувашии умер 11-й пациент от новой коронавирусной инфекции. Мужчине был 81 год, он находился на госпитализации в больнице скорой медицинской помощи с 23 апреля. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология - гипертоническая болезнь 3-й стадии и хроническая ишемия мозга. Врачи боролись за жизнь пациента, но мужчина скончался", - говорится в сообщении.