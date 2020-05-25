В Чувашии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом умер в Чувашии, пожилой мужчина страдал ишемической болезнью мозга и гипертонией, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с новой коронавиурсной инфекцией.
"В Чувашии умер 11-й пациент от новой коронавирусной инфекции. Мужчине был 81 год, он находился на госпитализации в больнице скорой медицинской помощи с 23 апреля. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология - гипертоническая болезнь 3-й стадии и хроническая ишемия мозга. Врачи боролись за жизнь пациента, но мужчина скончался", - говорится в сообщении.
По данным регионального опрештаба, за сутки в республике выявлено 97 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала года составляет 2387. Выздоровели 720 человек, из них 3 – за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.