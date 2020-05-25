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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:17
https://ria.ru/20200525/1571958160.html
В Чувашии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Чувашии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

15:18 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом умер в Чувашии, пожилой мужчина страдал ишемической болезнью мозга и гипертонией, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с новой коронавиурсной инфекцией.
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"В Чувашии умер 11-й пациент от новой коронавирусной инфекции. Мужчине был 81 год, он находился на госпитализации в больнице скорой медицинской помощи с 23 апреля. У мужчины была тяжелая сопутствующая патология - гипертоническая болезнь 3-й стадии и хроническая ишемия мозга. Врачи боролись за жизнь пациента, но мужчина скончался", - говорится в сообщении.
По данным регионального опрештаба, за сутки в республике выявлено 97 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала года составляет 2387. Выздоровели 720 человек, из них 3 – за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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