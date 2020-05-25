На Урале медики получили надбавки после вмешательства прокуратуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Медики в Ачитской центральной районной больнице Свердловской области после вмешательства прокуратуры получили выплаты за работу с COVID-19, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина, выплаты должны были поступить медикам по всей стране до 15 мая.
"По итогам рассмотрения представления прокуратуры … сотрудникам Ачитской центральной районной больницы выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что ранее была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что выплаты стимулирующего характера водителю дневного стационара и фельдшеру, участвовавшим в оказании помощи больным с коронавирусом, за апрель 2020 года не были перечислены.
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