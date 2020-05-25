На Урале медики получили надбавки после вмешательства прокуратуры

"По итогам рассмотрения представления прокуратуры … сотрудникам Ачитской центральной районной больницы выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что ранее была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что выплаты стимулирующего характера водителю дневного стационара и фельдшеру, участвовавшим в оказании помощи больным с коронавирусом, за апрель 2020 года не были перечислены.