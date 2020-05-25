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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:17
https://ria.ru/20200525/1571958045.html
На Урале медики получили надбавки после вмешательства прокуратуры
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

На Урале медики получили надбавки после вмешательства прокуратуры

15:17 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Медики в Ачитской центральной районной больнице Свердловской области после вмешательства прокуратуры получили выплаты за работу с COVID-19, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина, выплаты должны были поступить медикам по всей стране до 15 мая.
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"По итогам рассмотрения представления прокуратуры … сотрудникам Ачитской центральной районной больницы выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что ранее была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что выплаты стимулирующего характера водителю дневного стационара и фельдшеру, участвовавшим в оказании помощи больным с коронавирусом, за апрель 2020 года не были перечислены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинСвердловская областьОбщество
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