Глава Подмосковья поздравил выпускников с последним звонком

"Когда ты заканчиваешь школу, перед тобой открываются новые горизонты, новые возможности. Хотел бы всем пожелать успехов в сдаче экзаменов, поступлении и реализации самых смелых мечт", - сказал Воробьев в ходе последнего звонка, проведённого с выпускниками в режиме онлайн, в своём Instagram-аккаунте.

"Хочу пожелать, чтобы рядом всегда были те, с кем можно посоветоваться – это родители, наставник, друг или просто близкий человек, которому доверяешь. Мне кажется, очень важно, чтобы всегда было плечо того, кто может тебе сделать добрый поступок, доброе дело. Хочу поздравить всех девятиклассников и одиннадцатиклассников. Берегите своих родителей! Мы вас очень любим и надеемся на вас. Только вперёд, ребят!" - сказал Воробьев.