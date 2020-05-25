Глава Подмосковья поздравил выпускников с последним звонком

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил 11-классников региона с последним звонком, пожелал им успехов в сдаче экзаменов и поступления в запланированные учебные заведения.
"Когда ты заканчиваешь школу, перед тобой открываются новые горизонты, новые возможности. Хотел бы всем пожелать успехов в сдаче экзаменов, поступлении и реализации самых смелых мечт", - сказал Воробьев в ходе последнего звонка, проведённого с выпускниками в режиме онлайн, в своём Instagram-аккаунте.
Во время диалога губернатору задали вопрос, кем он хотел стать в детстве.
"Начинал с дальнобойщика, потом хотел стать хоккеистом, а потом металлургом", - сказал Воробьев.
Он также пожелал выпускникам реализации запланированных целей.
"Хочу пожелать, чтобы рядом всегда были те, с кем можно посоветоваться – это родители, наставник, друг или просто близкий человек, которому доверяешь. Мне кажется, очень важно, чтобы всегда было плечо того, кто может тебе сделать добрый поступок, доброе дело. Хочу поздравить всех девятиклассников и одиннадцатиклассников. Берегите своих родителей! Мы вас очень любим и надеемся на вас. Только вперёд, ребят!" - сказал Воробьев.
Последний звонок для учащихся подмосковных школ в онлайне дала младшая сестра одного из выпускников.
Ранее в пресс-службе регионального Минобразования сообщили, что в этом году в регионе 114 тысяч выпускников. Хедлайнером торжества стала певица Zivert.