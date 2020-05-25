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2020-05-25T15:15
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Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей
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РИА Новости

Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей

15:15 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи выразили настрой на развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе иракской стороны.
"В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинИракПолитика
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