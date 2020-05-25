Путин и премьер Ирака выразили настрой на развитие дружественных связей

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи выразили настрой на развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе иракской стороны.
"В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.