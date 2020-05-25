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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:13
https://ria.ru/20200525/1571957451.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 37,1 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 37,1 тысячи

15:13 25.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 946, до 37144, скончались еще пять пациентов, всего умерших 204, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования COVID-19 составляло 36198, в том числе минздрав сообщал о 199 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Зарегистрированы 37144 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 463004 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 14449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияОбщество
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