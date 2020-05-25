В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 37,1 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 946, до 37144, скончались еще пять пациентов, всего умерших 204, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования COVID-19 составляло 36198, в том числе минздрав сообщал о 199 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

"Зарегистрированы 37144 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 463004 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 14449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.