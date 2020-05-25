Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:15
https://ria.ru/20200525/1571957161.html
Ученые в Ухане намерены продолжать изучение вирусов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277708_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_2e9516d98bedc46ec3430a93778b1ebd.jpg
РИА Новости

Ученые в Ухане намерены продолжать изучение вирусов

15:15 25.05.2020
1924
© AFP 2020 / Hector RetamalЗдание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
© AFP 2020 / Hector Retamal
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Известные человечеству типы вирусов – лишь вершина айсберга, нужно продолжать их исследование, чтобы избежать вспышки нового инфекционного заболевания, заявила одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
Пробирки
19 апреля, 11:05Распространение нового коронавируса
Вирусолог из Китая рассказал о невозможности синтеза коронавируса
"Если мы хотим защитить человечество от вспышки нового инфекционного заболевания, мы должны взяться за исследование этих неизвестных вирусов, носителями которых являются дикие животные. Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля (эпидемий – ред.) в будущем", - заявила Ши Чжэнли в интервью телеканалу CGTN.
Она добавила, что продолжит свою работу по изучению неизвестных патогенов, так как в природе существует много видов летучих мышей и других животных, которые потенциально могут быть носителями многих вирусов.
"Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга…Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет. Если мы не будем их изучать, вероятно будет еще одна вспышка, и мы не будем их знать. Работа, которой мы сейчас занимаемся, - найти вирусы, прежде чем они найдут нас", - добавила вирусолог.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
820103
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗКитайУхань
Рекомендуем
Человек моет руки
Ученые доказали эффективность популярного способа профилактики COVID-19
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Глиняная табличка
Мальчик нашел на юге Израиля глиняную табличку бронзового века
Женщина с зонтом в Москве
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
В Ухане за десять дней провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
В Испании открылись для посетителей уличные кафе, парки и пляжи
Микроскоп
Китайская вакцина от COVID-19 прошла тест на безопасность
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Улица в городе Ухань во время карантина
В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19
Открывшийся магазин в Мадриде
В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил период пандемии с первыми годами своего президентства
Автомобиль SEAT Arona
В Испании производство автомобилей упало до исторического минимума
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Кондиционер
Испанские ученые оценили риск распространения COVID-19 через кондиционеры
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о требованиях к организации отдыха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния