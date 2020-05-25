Ученые в Ухане намерены продолжать изучение вирусов

Она добавила, что продолжит свою работу по изучению неизвестных патогенов, так как в природе существует много видов летучих мышей и других животных, которые потенциально могут быть носителями многих вирусов.

"Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга…Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет. Если мы не будем их изучать, вероятно будет еще одна вспышка, и мы не будем их знать. Работа, которой мы сейчас занимаемся, - найти вирусы, прежде чем они найдут нас", - добавила вирусолог.