Ученые в Ухане намерены продолжать изучение вирусов

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Известные человечеству типы вирусов – лишь вершина айсберга, нужно продолжать их исследование, чтобы избежать вспышки нового инфекционного заболевания, заявила одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
"Если мы хотим защитить человечество от вспышки нового инфекционного заболевания, мы должны взяться за исследование этих неизвестных вирусов, носителями которых являются дикие животные. Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля (эпидемий – ред.) в будущем", - заявила Ши Чжэнли в интервью телеканалу CGTN.
Она добавила, что продолжит свою работу по изучению неизвестных патогенов, так как в природе существует много видов летучих мышей и других животных, которые потенциально могут быть носителями многих вирусов.
"Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга…Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет. Если мы не будем их изучать, вероятно будет еще одна вспышка, и мы не будем их знать. Работа, которой мы сейчас занимаемся, - найти вирусы, прежде чем они найдут нас", - добавила вирусолог.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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