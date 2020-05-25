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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-25T15:09
https://ria.ru/20200525/1571957137.html
Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571734614_0:0:2996:1685_1036x0_80_0_0_3f5c378ce8ad527463b93147c28a8e5e.jpg
РИА Новости

Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию в Сирии

15:09 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи условились и дальше координировать шаги по обеспечению долгосрочной нормализации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по региональным вопросам основное внимание уделено сирийскому урегулированию. В частности, условлено о дальнейшей координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
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