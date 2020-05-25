Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию в Сирии

"При обмене мнениями по региональным вопросам основное внимание уделено сирийскому урегулированию. В частности, условлено о дальнейшей координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.