Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи условились и дальше координировать шаги по обеспечению долгосрочной нормализации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по региональным вопросам основное внимание уделено сирийскому урегулированию. В частности, условлено о дальнейшей координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.