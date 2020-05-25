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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-25T15:07
https://ria.ru/20200525/1571957061.html
Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188097_0:170:3155:1945_1036x0_80_0_0_87e9e33cfb69ebbddbecdc031333ee50.jpg
РИА Новости

Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+

15:07 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи позитивно оценили договоренности ОПЕК+ и отметили важность продолжения совместных усилий на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
"Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договоренностям в формате "ОПЕК плюс", ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса. Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении", - говорится в сообщении.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКВладимир ПутинИракЭкономика
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