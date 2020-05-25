Путин и премьер Ирака позитивно оценили договоренности ОПЕК+

"Дана позитивная оценка достигнутым при участии России и Ирака договоренностям в формате "ОПЕК плюс", ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса. Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении", - говорится в сообщении.