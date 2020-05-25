В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 568

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 жителей Коми за сутки вдвое превысило количество новых выявленных случаев инфицирования - 12 против 6, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1135 (+6) случаев заболевания COVID-19... 568 (+12) человека выздоровели", - говорится на странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечает правительство Коми, сейчас республика находится на 58-м месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом действующие ограничения по COVID-19 в Коми продлены до 30 мая включительно, сообщал ранее врио главы республики Владимир Уйба. По его оценке, ежесуточный прирост заболевших в течение последней недели объяснялся вспышками коронавируса в вахтовых поселках, хотя очаги и локализованы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.