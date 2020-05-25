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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:05
https://ria.ru/20200525/1571956885.html
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 568
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 568

15:05 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от COVID-19 жителей Коми за сутки вдвое превысило количество новых выявленных случаев инфицирования - 12 против 6, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1135 (+6) случаев заболевания COVID-19... 568 (+12) человека выздоровели", - говорится на странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечает правительство Коми, сейчас республика находится на 58-м месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом действующие ограничения по COVID-19 в Коми продлены до 30 мая включительно, сообщал ранее врио главы республики Владимир Уйба. По его оценке, ежесуточный прирост заболевших в течение последней недели объяснялся вспышками коронавируса в вахтовых поселках, хотя очаги и локализованы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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