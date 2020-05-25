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2020-05-25T15:00
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В Крыму рассмотрят дело организатора энергоблокады полуострова
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РИА Новости

В Крыму рассмотрят дело организатора энергоблокады полуострова

15:00 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма приступил к рассмотрению по существу материалов уголовного дела в отношении организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова и приступил к допросу представителей потерпевших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.
В понедельник в Верховном суде Крыма состоялось первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Ислямова. Бизнесмена судят заочно.
"Сторона государственного обвинения огласила обвинительное заключение и гражданские иски. После определения порядка судебного следствия суд приступил к допросу представителей потерпевших", - сказала Павловская, уточнив, что потерпевшими по данному уголовному делу признаны девять юридических лиц.
Следующее судебное заседание назначено на 27 мая 2020 года, отметила пресс-секретарь.
Ислямов заочно обвиняется по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ.
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Бизнесмен Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ - батальона Челебиджихана.
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РоссияЛенур ИслямовРеспублика КрымУкраина
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