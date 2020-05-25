В Крыму рассмотрят дело организатора энергоблокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Крыма приступил к рассмотрению по существу материалов уголовного дела в отношении организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова и приступил к допросу представителей потерпевших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.

В понедельник в Верховном суде Крыма состоялось первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Ислямова. Бизнесмена судят заочно.

"Сторона государственного обвинения огласила обвинительное заключение и гражданские иски. После определения порядка судебного следствия суд приступил к допросу представителей потерпевших", - сказала Павловская, уточнив, что потерпевшими по данному уголовному делу признаны девять юридических лиц.

Следующее судебное заседание назначено на 27 мая 2020 года, отметила пресс-секретарь.

Ислямов заочно обвиняется по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ.