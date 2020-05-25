В Хакасии ослабили ограничения по коронавирусу

Будет разрешена торговля непродовольственными товарами, которые ранее попадали под запрет, но только в торговых точках площадью не больше 400 квадратов. Снимается запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении ряда условий: при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, а расстояние между ними - не менее 5 метров. Также можно будет совершать индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека), соблюдая социальную дистанцию. Норма, касающаяся прогулок с детьми, сохранена без изменений. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.