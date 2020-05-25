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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:59
https://ria.ru/20200525/1571956546.html
В Хакасии ослабили ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Хакасии ослабили ограничения по коронавирусу

14:59 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Хакасии начали первый этап снятия ограничений, но продлили режим всеобщей самоизоляции до середины июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Хакасия переходит к первому этапу снятия ограничений… Постановлением правительства Хакасии режим всеобщей самоизоляции с учетом вышеперечисленных послаблений продлен до 14 июня. Документ вступает в силу с завтрашнего дня, 26 мая", - говорится в сообщении.
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В правительстве пояснили, что коэффициент распространения COVID-19 в республике составляет 0,9, что по нормативам позволяет перейти к первому этапу снятия ограничений. Кроме того, регион выполняет нормативы по коечному фонду и числу тестирований.
Будет разрешена торговля непродовольственными товарами, которые ранее попадали под запрет, но только в торговых точках площадью не больше 400 квадратов. Снимается запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении ряда условий: при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, а расстояние между ними - не менее 5 метров. Также можно будет совершать индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека), соблюдая социальную дистанцию. Норма, касающаяся прогулок с детьми, сохранена без изменений. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.
За сутки в Хакасии зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 813 случаев инфицирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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