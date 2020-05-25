В Хакасии ослабили ограничения по коронавирусу

КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Хакасии начали первый этап снятия ограничений, но продлили режим всеобщей самоизоляции до середины июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Хакасия переходит к первому этапу снятия ограничений… Постановлением правительства Хакасии режим всеобщей самоизоляции с учетом вышеперечисленных послаблений продлен до 14 июня. Документ вступает в силу с завтрашнего дня, 26 мая", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что коэффициент распространения COVID-19 в республике составляет 0,9, что по нормативам позволяет перейти к первому этапу снятия ограничений. Кроме того, регион выполняет нормативы по коечному фонду и числу тестирований.
Будет разрешена торговля непродовольственными товарами, которые ранее попадали под запрет, но только в торговых точках площадью не больше 400 квадратов. Снимается запрет на занятия физкультурой и спортом на улице при соблюдении ряда условий: при совместных тренировках должно быть не больше двух человек, а расстояние между ними - не менее 5 метров. Также можно будет совершать индивидуальные прогулки на улице (не более одного человека), соблюдая социальную дистанцию. Норма, касающаяся прогулок с детьми, сохранена без изменений. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.
За сутки в Хакасии зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 813 случаев инфицирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.