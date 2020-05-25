В ЕР сообщили о DDoS-атаке на сайт праймериз в день старта процедуры

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хакеры атаковали сайт предварительного голосования (праймериз) " Хакеры атаковали сайт предварительного голосования (праймериз) " Единой России ", сообщил замсекретаря генсовета правящей партии Сергей Перминов

Это произошло в понедельник — в день старта процедуры.

Праймериз впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители представят ЕР на выборах в сентябре.

"Изначально голосование шло в штатном режиме. В семь утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать. Спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку — в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков", — цитирует Перминова пресс-служба "Единой России".

Он уточнил, что в течение двух часов основной наплыв таких запросов удалось остановить. Однако за это время скопилась очередь из выборщиков. Сейчас она постепенно разгружается.

"Мы используем блокчейн для проведения предварительного голосования — соответственно, все данные приходят к нам в зашифрованном виде и проходят несколько этапов верификации. Все бюллетени анонимны — мы не имеем доступа к личной информации выборщиков, которые их отправили, а значит — не можем отследить вектор атаки. Соответственно, обрабатываем все без исключения запросы. Поэтому сейчас мы наращиваем мощности для того, чтобы не потерять ни один из настоящих голосов", — разъяснил замсекретаря генсовета ЕР.

До настоящего момента ни одной потери бюллетеня не произошло, добавил Перминов. Все данные настоящих выборщиков, которым удалось проголосовать, попали в блокчейн и будут доступны для проверки. Корректность голосования, по его словам, не нарушена.