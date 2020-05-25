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2020-05-25T16:26
https://ria.ru/20200525/1571956527.html
В ЕР сообщили о DDoS-атаке на сайт праймериз в день старта процедуры
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РИА Новости

В ЕР сообщили о DDoS-атаке на сайт праймериз в день старта процедуры

14:59 25.05.2020 (обновлено: 16:26 25.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хакеры атаковали сайт предварительного голосования (праймериз) "Единой России", сообщил замсекретаря генсовета правящей партии Сергей Перминов.
Это произошло в понедельник — в день старта процедуры.
Праймериз впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители представят ЕР на выборах в сентябре.
"Изначально голосование шло в штатном режиме. В семь утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать. Спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку — в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков", — цитирует Перминова пресс-служба "Единой России".
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Он уточнил, что в течение двух часов основной наплыв таких запросов удалось остановить. Однако за это время скопилась очередь из выборщиков. Сейчас она постепенно разгружается.
"Мы используем блокчейн для проведения предварительного голосования — соответственно, все данные приходят к нам в зашифрованном виде и проходят несколько этапов верификации. Все бюллетени анонимны — мы не имеем доступа к личной информации выборщиков, которые их отправили, а значит — не можем отследить вектор атаки. Соответственно, обрабатываем все без исключения запросы. Поэтому сейчас мы наращиваем мощности для того, чтобы не потерять ни один из настоящих голосов", — разъяснил замсекретаря генсовета ЕР.
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До настоящего момента ни одной потери бюллетеня не произошло, добавил Перминов. Все данные настоящих выборщиков, которым удалось проголосовать, попали в блокчейн и будут доступны для проверки. Корректность голосования, по его словам, не нарушена.
"Единая Россия" — единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие может принять любой гражданин России. В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз проходят в электронном формате. Благодаря этой процедуре россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
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Обсудить 8
Сергей ПерминовЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
Да кому они нужны то, дешевый самопиар
25 мая, 15:09
Тузик Дворовый
2510002
Праймериз... Не эта ли партия (ЕР) больше всех призывает защищать русский язык? На деле русский язык и русские слова методично замещаются иностранными. Считаю, что это делается умышленно. Зачем? Тем самым рвутся корни, связывающие настоящее и прошлое, традиции, обычаи, культура, устои, преемственность и так далее. И многочисленные переименования всего и вся - это тоже разрыв с прошлым, с историей...
25 мая, 15:24
Вадим Викторович
1900002
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