В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной соли

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Использование йодированной соли может сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Использование йодированной соли может сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай

"По оценкам экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава России, при внедрении йодирования соли ликвидация йодного дефицита позволит в течение следующих 10 лет уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70-80%, а у взрослых на 40-45%. При этом количество некоторых хирургических операций на щитовидной железе может уменьшиться на 30-40 %", - рассказал Салагай сайту стопкоронавирус.рф

По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, как отметил Салагай, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых россиян и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

"Многие из этих заболеваний связаны с дефицитом йода в рационе. Сегодня жители России в среднем потребляют до 80 мкг йода, что в два-три раза меньше, чем суточная норма – 150-200 мкг. При этом дефицит йода не является эндемичным только для каких-то регионов нашей страны", - сообщил замминистра.

Чтобы внедрить йодирование пищевой поваренной соли, как объяснил Салагай, необходимо принятие федерального закона.

"Сегодня такой законопроект по поручению президента Российской Федерации Минздравом России разработан и прошёл необходимые межведомственные согласования. Он предусматривает ряд мер, в частности, устанавливает, что пищевая поваренная соль самых мелких помолов подлежит обязательному йодированию", - добавил Салагай.