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2020-05-25T15:23
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В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной соли
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РИА Новости

В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной соли

14:55 25.05.2020 (обновлено: 15:23 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовУпаковки с солью
Упаковки с солью
© РИА Новости / Евгений Биятов
Упаковки с солью. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Использование йодированной соли может сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"По оценкам экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава России, при внедрении йодирования соли ликвидация йодного дефицита позволит в течение следующих 10 лет уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70-80%, а у взрослых на 40-45%. При этом количество некоторых хирургических операций на щитовидной железе может уменьшиться на 30-40 %", - рассказал Салагай сайту стопкоронавирус.рф.
Хлеб
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По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, как отметил Салагай, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых россиян и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.
"Многие из этих заболеваний связаны с дефицитом йода в рационе. Сегодня жители России в среднем потребляют до 80 мкг йода, что в два-три раза меньше, чем суточная норма – 150-200 мкг. При этом дефицит йода не является эндемичным только для каких-то регионов нашей страны", - сообщил замминистра.
Чтобы внедрить йодирование пищевой поваренной соли, как объяснил Салагай, необходимо принятие федерального закона.
"Сегодня такой законопроект по поручению президента Российской Федерации Минздравом России разработан и прошёл необходимые межведомственные согласования. Он предусматривает ряд мер, в частности, устанавливает, что пищевая поваренная соль самых мелких помолов подлежит обязательному йодированию", - добавил Салагай.
В рамках нацпроекта "Демография" в 533 центрах здоровья для взрослых проводятся консультации по правильному питанию и профилактике вредных привычек. Одной из ключевых рекомендаций по питанию для всех является совет употреблять йодированную пищевую поваренную соль для профилактики йододефицитных заболеваний.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
9 апреля 2019, 11:35
Роспотребнадзор обязал детсады использовать только йодированную соль
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РоссияОлег СалагайМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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