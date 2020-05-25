В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Первый пациент с Первый пациент с COVID-19 скончался в Курганской области , у пожилой женщины был ряд сопутствующих тяжелых заболеваний, сообщил в понедельник региональный оперштаб.

"В Курганской области в инфекционном госпитале зафиксирован первый летальный исход – скончалась пожилая женщина 1944 года рождения. В мае 2020 года ей был поставлен диагноз коронавирус, вместе с этим у неё был ряд сопутствующих тяжёлых заболеваний. Причиной смерти стало тяжелое соматическое заболевание", - говорится в сообщении.

Теперь, согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, регионов без летальных исходов по коронавирусу осталось три: Горный Алтай, Сахалин и Ненецкий автономный округ.

По словам директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной, в инфекционном госпитале женщина находилась с 12 мая. "Основное заболевание протекало в крайне тяжелой форме, пациентка была на ИВЛ. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Мы выражаем соболезнования семье женщины", - цитирует ее слова оперштаб.

Один из близких родственников женщины также заражен коронавирусной инфекцией, однако заболевание у него проходит в лёгкой форме, добавляется в сообщении.

По данным оперштаба, на 25 мая зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19 у жителей Курганской области, всего - 189. По выздоровлению выписаны 79 человек.