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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:53
https://ria.ru/20200525/1571955957.html
В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом

14:53 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Первый пациент с COVID-19 скончался в Курганской области, у пожилой женщины был ряд сопутствующих тяжелых заболеваний, сообщил в понедельник региональный оперштаб.
"В Курганской области в инфекционном госпитале зафиксирован первый летальный исход – скончалась пожилая женщина 1944 года рождения. В мае 2020 года ей был поставлен диагноз коронавирус, вместе с этим у неё был ряд сопутствующих тяжёлых заболеваний. Причиной смерти стало тяжелое соматическое заболевание", - говорится в сообщении.
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Теперь, согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, регионов без летальных исходов по коронавирусу осталось три: Горный Алтай, Сахалин и Ненецкий автономный округ.
По словам директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной, в инфекционном госпитале женщина находилась с 12 мая. "Основное заболевание протекало в крайне тяжелой форме, пациентка была на ИВЛ. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Мы выражаем соболезнования семье женщины", - цитирует ее слова оперштаб.
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Один из близких родственников женщины также заражен коронавирусной инфекцией, однако заболевание у него проходит в лёгкой форме, добавляется в сообщении.
По данным оперштаба, на 25 мая зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19 у жителей Курганской области, всего - 189. По выздоровлению выписаны 79 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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