АСВ получило право задним числом снижать взносы за страхование вкладов

АСВ сможет решением совета директоров снижать ставки страховых взносов банков в ФОСВ начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение об их снижении. В этом случае сумма страховых взносов за текущий расчетный период будет уменьшаться на сумму страховых взносов, переплаченных за предыдущий период.

Закон также уточняет с 1 октября 2020 года критерии уплаты банками дополнительных взносов в ФОСВ. Если ставки банка по валютным вкладам превысят рассчитанный Банком России базовый уровень доходности на 1-1,5 процентного пункта, то он уплатит дополнительный взнос, а если больше, то повышенный дополнительный взнос. Для рублевых вкладов ничего не меняется: допвзнос - при превышении базового уровня на 2-3 процентных пунктов, а если больше, то повышенный. Для безотзывных сберегательных сертификатов в рублях допвзнос банк уплатит при превышении базового уровня на 3-4 процентных пунктов, повышенный - более чем на 4 процентных пунктов, в валюте - на 2-3 процентных пунктов и более чем на 3 процентных пунктов соответственно.