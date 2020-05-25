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2020-05-25T14:49
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АСВ получило право задним числом снижать взносы за страхование вкладов
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РИА Новости

АСВ получило право задним числом снижать взносы за страхование вкладов

14:49 25.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Агентству по страхованию вкладов (АСВ) распространять на прошедшие периоды снижение ставок страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ).
АСВ сможет решением совета директоров снижать ставки страховых взносов банков в ФОСВ начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в котором принято решение об их снижении. В этом случае сумма страховых взносов за текущий расчетный период будет уменьшаться на сумму страховых взносов, переплаченных за предыдущий период.
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Закон также уточняет с 1 октября 2020 года критерии уплаты банками дополнительных взносов в ФОСВ. Если ставки банка по валютным вкладам превысят рассчитанный Банком России базовый уровень доходности на 1-1,5 процентного пункта, то он уплатит дополнительный взнос, а если больше, то повышенный дополнительный взнос. Для рублевых вкладов ничего не меняется: допвзнос - при превышении базового уровня на 2-3 процентных пунктов, а если больше, то повышенный. Для безотзывных сберегательных сертификатов в рублях допвзнос банк уплатит при превышении базового уровня на 3-4 процентных пунктов, повышенный - более чем на 4 процентных пунктов, в валюте - на 2-3 процентных пунктов и более чем на 3 процентных пунктов соответственно.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, возглавляющая совет директоров АСВ, 8 мая заявила, что агентство обязательно воспользуется возможностью снизить взносы банков в систему страхования вкладов задним числом, если депутаты примут соответствующий закон. В апреле совет директоров АСВ принял решение снизить с третьего квартала ставку страховых взносов российских банков в ФОСВ до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов - до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно.
Закон также распространяет с октября текущего года систему страхования вкладов на ряд некоммерческих организаций и увеличивает максимальное возмещение по счетам граждан в ряде случаев с 1,4 до 10 миллионов рублей, например, при получении наследства и продаже недвижимости.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовВладимир ПутинЭкономика
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