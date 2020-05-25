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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:49
https://ria.ru/20200525/1571955753.html
В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному COVID-19

14:49 25.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Первую в Европе трансплантацию легких пациенту с COVID-19 провели в медицинском университете Вены, сообщили в понедельник на сайте заведения.
Операцию в прошлый понедельник сделали 45-летней пациентке, жительнице австрийской Каринтии, у которая была острая легочная недостаточность, из-за чего в течение месяца ее дыхание могли поддерживать только с помощью циркуляционного насоса. Решение о пересадке легких было принято после того, как стало ясно, что легкое не спасти.
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"По нашему мнению, сейчас она в отличном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны. Но еще потребуется достаточно времени, прежде чем мы, надеюсь, в итоге выпишем ее из больницы", - заявил руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко.
По его словам, критическая фаза позади, в университете настроены оптимистично.
За неделю до операции пациентку на вертолете австрийских ВС доставили в Вену из Клагенфурта. К этому моменту в ее ПЦР-тесте еще обнаруживались частицы коронавируса, но они больше не были заразными.
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Также отмечается, что у больной не было сопутствующих заболеваний, и до заражения коронавирусом два месяца назад состояние ее здоровье было отличным. По мнению врачей, это способствовало успешному исходу операции. В данный момент пациентка идет на поправку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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