В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни

"В 15.26 (13.26 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Бисертская. По предварительной информации, на территории производственной площадки горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пожарные принимают все меры для локализации и ликвидации огня", - говорится в сообщении.