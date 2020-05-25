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2020-05-25T14:48
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В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни
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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни

14:48 25.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Здание неэксплуатируемой градирни горит на площади 50 квадратных метров в Екатеринбурге, сообщает в понедельник ГУМЧС по Свердловской области.
"В 15.26 (13.26 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Бисертская. По предварительной информации, на территории производственной площадки горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пожарные принимают все меры для локализации и ликвидации огня", - говорится в сообщении.
ГУМЧС уточняет, что пострадавших на пожаре нет. В тушении пожара задействованы 14 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава.
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