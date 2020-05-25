В Москве отменили почти 2,5 тысячи штрафов водителям за ошибку в пропуске

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 2,5 тыс штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила московская административная дорожная инспекция, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram в понедельник.
"2492 штрафа водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество отменённых штрафов увеличивается с каждым днём. Обжаловать штраф можно дистанционно.
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