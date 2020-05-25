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2020-05-25T14:54
https://ria.ru/20200525/1571955650.html
В Москве отменили почти 2,5 тысячи штрафов водителям за ошибку в пропуске
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РИА Новости

В Москве отменили почти 2,5 тысячи штрафов водителям за ошибку в пропуске

14:47 25.05.2020 (обновлено: 14:54 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 2,5 тыс штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила московская административная дорожная инспекция, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram в понедельник.
"2492 штрафа водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество отменённых штрафов увеличивается с каждым днём. Обжаловать штраф можно дистанционно.
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