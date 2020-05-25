Минфин предложил упростить покупку ювелирных украшений

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министерство финансов предложило отменить идентификацию клиентов, приобретающих ювелирные изделия на сумму до 600 тысяч рублей и оплачивающих покупку банковской картой, сообщила пресс-служба ведомства.
Цель инициативы — повысить конкурентоспособность российских алмазодобывающих и ювелирных компаний на отечественном и мировом рынках.
Сейчас при покупке ювелирных изделий дороже 100 тысяч рублей покупатель обязан предоставить продавцу свои личные данные. Минфин подчеркивает, что при расчете банковской картой платежи уже контролируют кредитные организации, которые обладают необходимой информацией для идентификации своих клиентов.
Кроме того, как отметили в ведомстве, в прошлом году разрешили онлайн-продажу ювелирных изделий физическим лицам, и предложение увеличить порог для идентификации покупателя поможет развитию этой отрасли.
4 декабря 2019, 03:31Правительство легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений