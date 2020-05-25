Минфин предложил упростить покупку ювелирных украшений

Золото и алмазы? Эксперт рассказал, что можно добывать на Луне США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без участия России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил эти планы.