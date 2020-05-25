Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что недавно перенес сердечный приступ.

Ранее музыкант сообщил , что его госпитализировали в больницу из-за того, что он сильно повредил мышцу в районе поясницы.

"Посреди всей этой саги с больной ягодицей я перенес небольшой сердечный приступ", - сказал Мэй на видео, опубликованном в Instagram.

72-летний музыкант сообщил, что в течение приблизительно 40 минут испытывал боль и стеснение в груди. По его словам, проведенное в больнице обследование показало, что у него закупорены три артерии, что "создавало опасность блокировки поступления крови к сердцу".

Мэй добавил, что врачи установили ему три стента, сейчас он восстанавливается дома.