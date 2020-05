Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ

Группа Queen прославилась благодаря таким хитам, как The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody и I Want to Break Free. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.