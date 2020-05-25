Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-25T17:26
https://ria.ru/20200525/1571955499.html
Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ
https://cdn22.img.ria.ru/images/69146/12/691461286_0:71:3307:1931_1036x0_80_0_0_35631dd825c03fe2f2dde61216c70271.jpg
РИА Новости

Гитарист Queen Брайан Мэй сообщил, что перенес сердечный приступ

17:26 25.05.2020
98
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй заявил, что недавно перенес сердечный приступ.
Ранее музыкант сообщил, что его госпитализировали в больницу из-за того, что он сильно повредил мышцу в районе поясницы.
"Посреди всей этой саги с больной ягодицей я перенес небольшой сердечный приступ", - сказал Мэй на видео, опубликованном в Instagram.
72-летний музыкант сообщил, что в течение приблизительно 40 минут испытывал боль и стеснение в груди. По его словам, проведенное в больнице обследование показало, что у него закупорены три артерии, что "создавало опасность блокировки поступления крови к сердцу".
Мэй добавил, что врачи установили ему три стента, сейчас он восстанавливается дома.
Группа Queen прославилась благодаря таким хитам, как The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody и I Want to Break Free. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
16 апреля, 22:29Распространение нового коронавируса
Брайан Мэй считает, что пандемия началась из-за людей, которые едят мясо
000100
КультураНовости культурыQueenЛондон
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Певец Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илону Маску пришлось поменять странное имя сына
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
Употребление алкоголя
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
Чиновник перед совещанием
Глава липецкого Роспотребнадзора объяснил запись с совещания по COVID-19
Женщина с зонтом в Москве
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg сообщило о резком экономическом спаде в Швеции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Лента новостейМолния