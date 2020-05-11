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Культура
2020-05-11T04:27
https://ria.ru/20200511/1571177181.html
Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству
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РИА Новости

Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству

04:27 11.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
Концерт гитариста группы Queen Брайана Мэя и Адама Ламберта
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Британский рок-музыкант и гитарист группы Queen Брайан Мэй опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что несколько дней назад его госпитализировали в больницу из-за того, что он сильно повредил мышцу в районе поясницы.

"Нет — это не коронавирус, — успокоил сразу пользователей Мэй, — Недавно я так увлекся работой в саду: тянулся, наклонялся, что в итоге в клочья разорвал мышцу, о чем мне рассказали врачи на сканировании. Теперь какое-то время я не смогу ходить или спать без посторонней помощи, так как боль очень сильная".

Единственное, о чем попросил музыкант поклонников, не жалеть его, а просто дать немного времени, чтобы прийти в себя и поправиться.
"Я вернусь после перерыва. Договорились? Берегите себя", — написал гитарист.
Ранее Брайан Мэй высказался по поводу вспышки коронавируса. Он считает, что в глобальной пандемии виноваты люди, которые употребляют мясо. По его мнению, последние события заставят многих пересмотреть отношение к этому продукту.
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