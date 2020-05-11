Брайан Мэй попал в больницу из-за чрезмерной любви к садоводству

"Нет — это не коронавирус, — успокоил сразу пользователей Мэй, — Недавно я так увлекся работой в саду: тянулся, наклонялся, что в итоге в клочья разорвал мышцу, о чем мне рассказали врачи на сканировании. Теперь какое-то время я не смогу ходить или спать без посторонней помощи, так как боль очень сильная".