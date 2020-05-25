Швеция выделит 38 миллионов евро пострадавшим от COVID-19 бедным странам

СТОКГОЛЬМ, 25 мая - РИА Новости. Правительство Швеции объявило в понедельник о выделении 380 миллионов крон (около 38 миллионов евро) на помощь бедным странам, наиболее сильно пострадавшим от финансовых последствий пандемии коронавируса, говорится в заявлении правительственной канцелярии.
"Средства будут выделены из обычного бюджета на гуманитарную помощь и будут разделены между Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении.
По словам министра международного развития Швеции Петера Эрикссона, из-за пандемии коронавируса многие бедные страны оказались на грани гуманитарной катастрофы, а текущий кризис может свести на нет все усилия, предпринятые международным сообществом ранее для повышения уровня жизни в таких странах.
Как отмечается в заявлении канцелярии, всего на осуществление глобального гуманитарного плана ООН требуется порядка 6,7 миллиардов долларов.
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