Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:44
https://ria.ru/20200525/1571955341.html
Швеция выделит 38 миллионов евро пострадавшим от COVID-19 бедным странам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1036x0_80_0_0_5464803bc125c2f93b310394d5c576b8.jpg
РИА Новости

Швеция выделит 38 миллионов евро пострадавшим от COVID-19 бедным странам

14:44 25.05.2020
212
© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
СТОКГОЛЬМ, 25 мая - РИА Новости. Правительство Швеции объявило в понедельник о выделении 380 миллионов крон (около 38 миллионов евро) на помощь бедным странам, наиболее сильно пострадавшим от финансовых последствий пандемии коронавируса, говорится в заявлении правительственной канцелярии.
"Средства будут выделены из обычного бюджета на гуманитарную помощь и будут разделены между Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении.
По словам министра международного развития Швеции Петера Эрикссона, из-за пандемии коронавируса многие бедные страны оказались на грани гуманитарной катастрофы, а текущий кризис может свести на нет все усилия, предпринятые международным сообществом ранее для повышения уровня жизни в таких странах.
Как отмечается в заявлении канцелярии, всего на осуществление глобального гуманитарного плана ООН требуется порядка 6,7 миллиардов долларов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
18 мая, 13:55Распространение нового коронавируса
Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам
120002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Петер ЭрикссонШвецияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
Коронавирус
В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному COVID-19
Открывшийся магазин в Мадриде
В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Оперный театр в Тель-Авиве
В Израиле откроются театры и концертные залы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19
Премьер-министр Японии Синдзо
Абэ не исключил повторного режима ЧС при быстром росте заражений COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что новое правительство надо подготовить до выборов
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России
Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха
Саудовская Аравия с 28 мая начнет возвращаться к обычной жизни
Сотрудники банка MUFG в Токио общаются при использовании средств персональной защиты
Япония перейдет к первой фазе послаблений после снятия режима ЧС
Беженцы рохинджа в Бангладеш
Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25
Хельсинки
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 308
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Австрийцы поддержали президента, нарушившего правила по COVID-19 в кафе
Автомобиль SEAT Arona
В Испании производство автомобилей упало до исторического минимума
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Лента новостейМолния