В Болгарии браконьер застрелил одного из немногих черных грифов в стране

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Черный гриф по кличке Альтрон, чрезвычайно редкая птица, которую властям Черный гриф по кличке Альтрон, чрезвычайно редкая птица, которую властям Болгарии подарили менее года назад, был застрелен браконьером на юге страны, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на природозащитную организацию "Зеленые Балканы".

Попытки восстановить популяцию черных грифов в Болгарии ведутся около 30 лет. В прошлом году молодую птицу этого вида подарил стране бельгийский зоопарк Planckendae. Альтрон был выпущен на волю близ города Котел (Сливенская область) в восточной части гор Стара-Планина.

Сообщается, что во время перелета Альтрон из-за плохой погоды и тумана приземлился в Кырджалийской области, где его жизнь оборвал выстрел браконьера. Раненую птицу нашли благодаря спутниковому передатчику. Она была доставлена в ветеринарный центр для диких животных, но несмотря на все усилия, скончалась от ран.

"Это огромный удар по природозащитной сфере Болгарии, а также по природе нашей страны и всех Балкан в целом", - говорится в заявлении организации.