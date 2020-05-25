В Вологодской области выявили резкий рост числа новых случаев COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. За выходные в За выходные в Вологодской области зафиксирован взрывной рост количества заболевших коронавирусом , среди которых работники медучреждений и вахтовики, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"У нас взрывной рост заболевших. По данным оперативного штаба, на сегодня всего 699 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки плюс 34 человека", — сообщил Кувшинников во время заседания оперативного штаба правительства.

По его словам, показатели прироста выше среднероссийских, поэтому о снятии ограничений, действующих в области во время распространения коронавируса, говорить пока рано.

"Очаги заболевания есть в медицинских учреждениях региона и среди тех, кто работает вахтовым способом на территории региона. Мы будем принимать исчерпывающие меры по локализации очагов распространения", — добавил Кувшинников.

Всег,о по данным оперштаба, в Вологодской области 267 человек выздоровело, госпитализировано 148 человек, погибших — четверо. Количество обследованных — 132 269 человек.