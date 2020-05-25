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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:58
https://ria.ru/20200525/1571955275.html
В Вологодской области выявили резкий рост числа новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Вологодской области выявили резкий рост числа новых случаев COVID-19

14:42 25.05.2020 (обновлено: 17:58 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы
Врач скорой помощи у больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. За выходные в Вологодской области зафиксирован взрывной рост количества заболевших коронавирусом, среди которых работники медучреждений и вахтовики, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"У нас взрывной рост заболевших. По данным оперативного штаба, на сегодня всего 699 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки плюс 34 человека", — сообщил Кувшинников во время заседания оперативного штаба правительства.
По его словам, показатели прироста выше среднероссийских, поэтому о снятии ограничений, действующих в области во время распространения коронавируса, говорить пока рано.
"Очаги заболевания есть в медицинских учреждениях региона и среди тех, кто работает вахтовым способом на территории региона. Мы будем принимать исчерпывающие меры по локализации очагов распространения", — добавил Кувшинников.
Всег,о по данным оперштаба, в Вологодской области 267 человек выздоровело, госпитализировано 148 человек, погибших — четверо. Количество обследованных — 132 269 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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