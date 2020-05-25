Лукашенко заявил, что новое правительство надо подготовить до выборов

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо подготовить новый состав правительства страны до выборов на главный государственный пост республики, которые назначены на 9 августа.
"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать, а не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты родственников, любимых, родных, прочих понапихал в это правительство, а это главный исполнительный орган, наш основной и единственный", - заявил Лукашенко в понедельник на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.
На совещание приглашены глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета республики национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента Белоруссии Виктор Шейман и председатель федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда. Видео фрагмента совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
"Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов (президента - ред.)", - сказал белорусский президент.