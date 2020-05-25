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РИА Наука
2020-05-25T14:37
https://ria.ru/20200525/1571954822.html
Мальчик нашел на юге Израиля глиняную табличку бронзового века
https://cdn25.img.ria.ru/images/144192/33/1441923354_0:291:5199:3215_1036x0_80_0_0_48f29dbddd20588bf695bf5b26799020.jpg
РИА Новости

Мальчик нашел на юге Израиля глиняную табличку бронзового века

14:37 25.05.2020
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© Фото : SPK / photothek.net / Thomas ImoГлиняная табличка
Глиняная табличка
© Фото : SPK / photothek.net / Thomas Imo
Глиняная табличка. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Уникальную глиняную табличку с изображением человека, ведущего пленника, датируемую 12-15 веками до нашей эры, обнаружил во время прогулки израильский первоклассник, находка может пролить свет на нравы и обычаи ханаанского периода, сообщило управление древностей Израиля.
"Во время прогулки с родителями шестилетний мальчик обнаружил глиняную табличку возрастом примерно 3,5 тысячи лет. На табличке из глины изображен похититель, ведущий обнаженного и униженного пленника. Находка проливает свет на то, как велась борьба за контроль над территориями на юге страны во время ханаанского периода", - говорится в сообщении управления.
Шестилетний житель кибуца Нирим Имри Элия в марте прошлого года отправился на экскурсию по местам археологических раскопок в Тель-Джемме на юге Израиля. Его внимание привлёк квадратный глиняный предмет размером 2,8 х 2,8 см. При ближайшем рассмотрении на табличке обнаружились две фигуры - человека и ведомого им пленника. Родители Имри связались с управлением древностей Израиля и передали этот предмет в департамент национальных сокровищ. После изучения находки археологи поняли, что речь идёт об уникальном артефакте, который свидетельствует о нравах, царивших на этой земле 3,5 тысячи лет назад.
"Согласно исследованию, проведенному археологами Сааром Ганором, Итамаром Вайсбейном и Ореном Шмуэли из Управления древностей Израиля, артефакт представляет собой табличку с резным узором, сохранившую отпечатки пальцев художника на оборотной стороне. На табличке изображена сцена с пленником. Один изображённый - важный человек в юбке - держит полностью обнаженного пленника со сложенными и связанными за спиной руками", - говорится в сообщении управления древностей.
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По мнению ученых, художник стремился подчеркнуть унижение пленника, изобразив его обнаженным и, возможно, описать этнические различия между героями - у конвоира полное лицо и курчавые волосы, пленник изображён худым и изможденным, у него удлиненное лицо.
Археологи отмечают, что способ, которым связан пленник, уже известен историкам по другим изображениям того же периода. Исследователи полагают, что "сцена, изображенная на табличке, взята из описания триумфа победителей, следовательно, табличка должна рассматриваться как свидетельство, изображающее власть правителя над своими врагами. Это проливает свет на борьбу за власть на юге страны в ханаанский период".
Несмотря на то, что артефакт не был найден в ходе организованных археологических раскопок, исследователи пришли к выводу, что он датирован поздним бронзовым веком, 12-15 веками до нашей эры. Шестилетнему израильтянину, обнаружившему древнюю табличку, была вручена благодарность от Управления древностей.
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