Астрономы увидели гигантское галактическое кольцо огня

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Астрономы впервые получили изображение редчайшего космического объекта — гигантской древней кольцевой галактики. Вокруг сверхмассивной черной дыры идет такое активное звездообразование, что ученые сравнивают вновь открытую галактику с "космическим огненным кольцом". Результаты исследования Астрономы впервые получили изображение редчайшего космического объекта — гигантской древней кольцевой галактики. Вокруг сверхмассивной черной дыры идет такое активное звездообразование, что ученые сравнивают вновь открытую галактику с "космическим огненным кольцом". Результаты исследования описаны в журнале Nature Astronomy.

США, Канады, Бельгии и Ученые-астрофизики из Австралии Дании , объединив спектроскопические данные, собранные в обсерватории Кека на Гавайях , и снимки космического телескопа "Хаббл" , получили изображение необычной космической структуры. Это — галактика, имеющая массу Млечного Пути, но круглая и с очень большим отверстием посредине, похожая на гигантский пончик.

Галактика, названная R5519, находится на расстоянии 11 миллиардов световых лет от нас. Диаметр дыры в ее центре в два миллиарда раз больше расстояния между Землей и Солнцем и в три миллиона раз больше сверхмассивной черной дыры в центре галактики M 87, которая в прошлом году была заснята Телескопом горизонта событий.

"Это очень любопытный объект, которого мы никогда раньше не видели, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Тианьтиань Юань (Tiantian Yuan) из Центре астрофизики и суперкомпьютерных вычислений Технологического университета Суинберна. — Она производит звезды со скоростью в пятьдесят раз превышающей скорость звездообразования в Млечном Пути. Большая часть этой активности приходится на галактическое кольцо. Так что, это настоящее кольцо огня".

Существует два типа кольцевых галактик. Первый, более распространенный, связан с внутренними процессами в самой галактике. Второй, коллизионный, формируется при столкновении галактик.

R5519, которая образовалась всего через три миллиарда лет после Большого взрыва, — самая ранняя коллизионная галактика, обнаруженная астрономами. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что столкновения галактик всегда были редкими, даже на начальных этапах развития Вселенной, а также указывает на то, что спиральные галактики, подобные Млечному Пути, сформировались раньше, чем думали ученые.

Для того чтобы при столкновении двух космических объектов образовалась кольцевая галактика, нужно чтобы у "галактики-жертвы" уже имелся тонкий диск, а это — элемент спиральных галактик.

"Тонкий диск является определяющим компонентом спиральных галактик. До его сборки галактики находились в беспорядочном состоянии, еще не распознаваемом как спиральные, — говорит еще один автор исследования, профессор Кеннет Фриман (Kenneth Freeman) из Австралийского национального университета . — В случае этой кольцевой галактики мы видим раннюю Вселенную, какой она была 11 миллиардов лет назад, когда тонкие диски только собирались. Для сравнения, тонкий диск Млечного Пути начал собираться всего около девяти миллиардов лет назад".