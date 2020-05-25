Лукашенко заявил, что для его выдвижения собрали около 200 тысяч подписей

МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в поддержку выдвижения его кандидатом на президентских выборах в текущем году собрано уже около 200 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Лукашенко. Члены инициативных групп с 21 мая по 19 июня включительно могут собирать подписи за своего кандидата, подписей нужно собрать минимум 100 тысяч. Выдвижение пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация кандидатов - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи… На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество - под 200 тысяч. Но останавливаться не надо", - сказал Лукашенко в ходе совещания. Подробности приводит сайт президента Белоруссии.
Глава государства пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе. При этом он подчеркнул, что ставить подпись или нет - это право каждого человека, и в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей.
"Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать", - сказал Лукашенко и поручил спикеру верхней палаты парламента республики Наталье Кочановой и председателю Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилу Орде заняться этим и в последующем доложить президенту об итогах работы.