Социологи выяснили, как россияне планируют отдыхать в этом году

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне в основном планируют провести летний отдых дома (61%) или на даче (31%) в этом году, сообщил директор по работе с органами государственной власти Россияне в основном планируют провести летний отдых дома (61%) или на даче (31%) в этом году, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В опросе также отмечается, что 11% хотят отдохнуть в другом городе, 6% - на Черноморском побережье Кавказа, 5% - в Крыму.

"У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет", - сказал Родин, презентуя опрос ВЦИОМ, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн.

Однако, по его словам, ответы респондентов на вопрос "За последние два месяца у вас менялись или не менялись планы отдыха этим летом?" показывают, что они действительно не спешат от них отказываться.

"Планы действительно имеют место быть. Актуальные обстоятельства вносят те корректировки, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, но, тем не менее, 70% нам говорит, что пока планы свои не поменяли", - пояснил эксперт.

Он добавил, что основными причинами, влияющими на корректировки летних планов, является то, что денег на отдых у россиян за период пандемии и самоизоляции стало меньше, а также то, что наблюдается рост страхов, связанных с эпидемией.

Кроме этого, 31% россиян планируют этим летом взять ежегодный отпуск: 14% хотели бы взять две недели, 8% - месяц, 6% - больше месяца, также 19% будут отдыхать только в выходные, а 47% говорят о том, что они не имеют постоянной занятости.