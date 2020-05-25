Социологи выяснили, как россияне планируют отдыхать в этом году

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне в основном планируют провести летний отдых дома (61%) или на даче (31%) в этом году, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
В опросе также отмечается, что 11% хотят отдохнуть в другом городе, 6% - на Черноморском побережье Кавказа, 5% - в Крыму.
"У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы уже узнаем, будет реализован или нет", - сказал Родин, презентуя опрос ВЦИОМ, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн.
Однако, по его словам, ответы респондентов на вопрос "За последние два месяца у вас менялись или не менялись планы отдыха этим летом?" показывают, что они действительно не спешат от них отказываться.
"Планы действительно имеют место быть. Актуальные обстоятельства вносят те корректировки, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, но, тем не менее, 70% нам говорит, что пока планы свои не поменяли", - пояснил эксперт.
Он добавил, что основными причинами, влияющими на корректировки летних планов, является то, что денег на отдых у россиян за период пандемии и самоизоляции стало меньше, а также то, что наблюдается рост страхов, связанных с эпидемией.
Кроме этого, 31% россиян планируют этим летом взять ежегодный отпуск: 14% хотели бы взять две недели, 8% - месяц, 6% - больше месяца, также 19% будут отдыхать только в выходные, а 47% говорят о том, что они не имеют постоянной занятости.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 и 18 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.