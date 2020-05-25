В Швейцарии выявили десять новых случаев коронавируса за сутки

По данным на 25 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 10 новых заражений. Таким образом, общее число заболевших составило 30 746 человек, скончались 1642 человека.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.