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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:31
https://ria.ru/20200525/1571954453.html
В Швейцарии выявили десять новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии выявили десять новых случаев коронавируса за сутки

14:31 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Швейцарии за сутки возросло на 10, всего с момента вспышки в стране заболели 30 746 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения.
По данным на 25 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 10 новых заражений. Таким образом, общее число заболевших составило 30 746 человек, скончались 1642 человека.
Всего в стране проведено 372 146 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10% случаев. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5518 заболевших), Женева (5208 человек), Цюрих (3486 человек) и Тичино (3271 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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