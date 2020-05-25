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2020-05-25T14:30
https://ria.ru/20200525/1571954243.html
В Германии оценили сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса
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РИА Новости

В Германии оценили сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса

14:30 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В ФРГ считают перспективным сотрудничество с Россией в области разработки вакцин от COVID-19, надеются на полезный потенциал уже существующей кооперации, заявила постоянный заместитель посла ФРГ в Москве Беате Гржески в ходе 23-й ежегодной конференции "Потсдамские встречи".
В этом году тема "Потсдамских встреч" сформулирована как "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности". Министры иностранных дел ФРГ и России Хайко Маас и Сергей Лавров приветствовали участников форума, их заявления были зачитаны в ходе открытия конференции, которая проводится в этом году в онлайн-формате в связи с мировой пандемией коронавируса.
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"Исследование COVID и вопросы вакцинирования - это также область, в которой между Россией и Германией можно сделать больше. Радует, что ведется сотрудничество между институтом Роберта Коха и Роспотребнадзором, между институтом Пауля Эрлиха и центром "Вектор" в Новосибирске, а также на уровне министерств здравоохранения. Мы надеемся на полезный потенциал", - заявила дипломат.
Она добавила, что дальнейшее развитие пандемии, которое "возможно, приведет ко второй и третьей волне" заболевания, содержит "особую возможность для сотрудничества на международном, региональном и коммунальном уровнях". Гржески отметила заслуги Германо-российского форума в этой сфере, подчеркнув, что развитие данного направление "могло бы продвинуть германо-российское сотрудничество".
Дипломат отметила, что и Россия, и Германия в последнее время оказали помощь третьим странам в связи с пандемией, организовали поставки защитного оборудования, в ФРГ приняты на лечение граждане стран ЕС. Дипломат отметила, что в этой сфере "есть пространство для кооперации", и посольство Германии в России "при необходимости готово оказать помощь в этом".
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"(Премьер-министр Великобритании в 1940-х и 50-х годах Уинстон - ред.) в Черчилль якобы сказал: не упускайте хорошего кризиса, потому что из кризиса можно выйти с новыми силами. Считаю, он был прав", - добавила она.
"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают вместе высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов. С 2019 года формат конференции находится под патронажем министров иностранных дел Германии и России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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