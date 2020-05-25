В Германии оценили сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В ФРГ считают перспективным сотрудничество с Россией в области разработки вакцин от COVID-19, надеются на полезный потенциал уже существующей кооперации, заявила постоянный заместитель посла ФРГ в В ФРГ считают перспективным сотрудничество с Россией в области разработки вакцин от COVID-19, надеются на полезный потенциал уже существующей кооперации, заявила постоянный заместитель посла ФРГ в Москве Беате Гржески в ходе 23-й ежегодной конференции "Потсдамские встречи".

В этом году тема "Потсдамских встреч" сформулирована как "Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности". Министры иностранных дел ФРГ и России Хайко Маас Сергей Лавров приветствовали участников форума, их заявления были зачитаны в ходе открытия конференции, которая проводится в этом году в онлайн-формате в связи с мировой пандемией коронавируса

"Исследование COVID и вопросы вакцинирования - это также область, в которой между Россией и Германией можно сделать больше. Радует, что ведется сотрудничество между институтом Роберта Коха и Роспотребнадзором , между институтом Пауля Эрлиха и центром "Вектор" в Новосибирске , а также на уровне министерств здравоохранения. Мы надеемся на полезный потенциал", - заявила дипломат.

Она добавила, что дальнейшее развитие пандемии, которое "возможно, приведет ко второй и третьей волне" заболевания, содержит "особую возможность для сотрудничества на международном, региональном и коммунальном уровнях". Гржески отметила заслуги Германо-российского форума в этой сфере, подчеркнув, что развитие данного направление "могло бы продвинуть германо-российское сотрудничество".

Дипломат отметила, что и Россия, и Германия в последнее время оказали помощь третьим странам в связи с пандемией, организовали поставки защитного оборудования, в ФРГ приняты на лечение граждане стран ЕС. Дипломат отметила, что в этой сфере "есть пространство для кооперации", и посольство Германии в России "при необходимости готово оказать помощь в этом".

"(Премьер-министр Великобритании в 1940-х и 50-х годах Уинстон - ред.) в Черчилль якобы сказал: не упускайте хорошего кризиса, потому что из кризиса можно выйти с новыми силами. Считаю, он был прав", - добавила она.

"Потсдамские встречи", инициированные федеральным президентом Романом Герцогом в 1999 году, проводятся ежегодно в виде конференции. Они регулярно собирают вместе высокопоставленных представителей политики, бизнеса, культуры и других общественных деятелей из Германии и России с целью достижения более глубокого понимания друг друга и новых форм сотрудничества при обсуждении актуальных вопросов. С 2019 года формат конференции находится под патронажем министров иностранных дел Германии и России.