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2020-05-25T14:26
https://ria.ru/20200525/1571954120.html
Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России
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РИА Новости

Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России

14:26 25.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirПредставитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
© REUTERS / Francois Lenoir
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. В отношениях с Россией необходим баланс между санкционной политикой и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Нам следует действовать избирательно в отношении России по вопросам, которые важны для нас. Это не противоречит сохранению твердости", - сказал Боррель, выступая на совещании послов Германии, к которой в июле перейдет председательство в Совете ЕС.
"Нам необходим разумный баланс между стойкостью и санкциями в отношении России с осторожными усилиями по взаимодействию в отдельных сферах", - добавил он.
Глава европейской дипломатии отметил, в частности, взаимозависимость России и ЕС в энергетической сфере. "Мы должны покупать газ, но им необходимо его продавать", - сказал Боррель.
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Он также отметил, что есть вопросы и в отношениях с Китаем, "который демонстрирует впечатляющий рост". "Наши отношения должны основываться на доверии, прозрачности и взаимности, но сегодня так складывается не всегда... У нас будет шанс только в том случае, если мы будем соблюдать коллективную дисциплину в отношениях с Китаем", - сказал Боррель. Он выразил надежду на успех саммита ЕС-Китай, который должен пройти в Германии осенью.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Жозеп БоррельЕвросоюзМоскваКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто хочет - сотрудничает, а это очень плохое представление о сотрудничестве.
25 мая, 14:36
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1300000
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