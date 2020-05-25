В Финляндии число жертв коронавируса достигло 308

ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Финляндия зарегистрировала 20 новых случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, один человек умер, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6599 (+20)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5,1 тысячи человек выздоровели.
По данным на 13.55 понедельника, 104 человека находились в больнице, из них 18 - в реанимации, 308 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 120 человек были в возрасте 80-89 лет, а 73 человека - старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.