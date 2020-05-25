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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:24
https://ria.ru/20200525/1571953962.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 308
https://cdn23.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1036x0_80_0_0_f1807e524f545cf65f75aabd8f2af67e.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 308

14:24 25.05.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Финляндия зарегистрировала 20 новых случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, один человек умер, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6599 (+20)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5,1 тысячи человек выздоровели.
По данным на 13.55 понедельника, 104 человека находились в больнице, из них 18 - в реанимации, 308 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 120 человек были в возрасте 80-89 лет, а 73 человека - старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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