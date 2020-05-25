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2020-05-25T14:22
https://ria.ru/20200525/1571953830.html
Подгруппы по Донбассу проведут переговоры в видеоформате 26 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1036x0_80_0_0_a9fab07c17cbf0727bce6458102f1f23.jpg
РИА Новости

Подгруппы по Донбассу проведут переговоры в видеоформате 26 мая

14:22 25.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Заседания подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут во вторник в видеорежиме, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что видеоконференция контактной группы состоится 27 мая.
"Во вторник, 26 мая, состоятся видеоконференции профильных групп по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам; в среду, 27 мая, состоится видеоконференция контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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