Подгруппы по Донбассу проведут переговоры в видеоформате 26 мая

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Заседания подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут во вторник в видеорежиме, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что видеоконференция контактной группы состоится 27 мая.
"Во вторник, 26 мая, состоятся видеоконференции профильных групп по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам; в среду, 27 мая, состоится видеоконференция контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.