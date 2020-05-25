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2020-05-25T14:21
https://ria.ru/20200525/1571953739.html
Правительство установило спецтариф "Аэрофлота" на полеты в Калининград
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РИА Новости

Правительство установило спецтариф "Аэрофлота" на полеты в Калининград

14:21 25.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ установило размер спецтарифа крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" на рейсы между Калининградом и Москвой в 3,3 тысячи рублей, следует из соответствующего постановления.
Постановление правительства вносит изменения в правила предоставления субсидий в 2020 году "Аэрофлоту" на возмещение недополученных доходов от авиаперевозок из Калининграда в Москву и обратно по спецтарифу.
"Специальный тариф" - устанавливаемый авиаперевозчиком тариф на воздушную перевозку в салоне экономического класса воздушного судна из Калининграда в Москву и в обратном направлении, размер которого с учетом налога на добавленную стоимость принимается равным 3300 рублям для перевозки в одном направлении и продажа воздушных перевозок по которому может осуществляться на официальном сайте авиаперевозчика в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", - говорится в документе.
В предыдущей редакции этого абзаца было сказано, что размер тарифа "с учетом налога на добавленную стоимость не превышает размера тарифа, применяемого для расчета стоимости проезда в плацкартных вагонах в поездах дальнего следования в сообщении из Калининграда в Москву и в обратном направлении".
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"Аэрофлот" в начале мая сообщил, что условия продажи субсидируемых билетов по маршруту Калининград - Москва изменены, теперь все граждане РФ могут приобрести билеты по субсидируемому тарифу без ограничений. Компания отмечала, что билет в одну сторону будет стоить 3800 рублей, таксы и сборы применяться не будут.
Правительство РФ ранее сообщало, что для обеспечения доступности перевозок в Калининград в условиях коронавируса выделит "Аэрофлоту" 300 миллионов рублей.
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АэрофлотМоскваКалининградЭкономика
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