Правительство установило спецтариф "Аэрофлота" на полеты в Калининград

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ установило размер спецтарифа крупнейшей российской авиакомпании " Правительство РФ установило размер спецтарифа крупнейшей российской авиакомпании " Аэрофлот " на рейсы между Калининградом Москвой в 3,3 тысячи рублей, следует из соответствующего постановления.

Постановление правительства вносит изменения в правила предоставления субсидий в 2020 году "Аэрофлоту" на возмещение недополученных доходов от авиаперевозок из Калининграда в Москву и обратно по спецтарифу.

"Специальный тариф" - устанавливаемый авиаперевозчиком тариф на воздушную перевозку в салоне экономического класса воздушного судна из Калининграда в Москву и в обратном направлении, размер которого с учетом налога на добавленную стоимость принимается равным 3300 рублям для перевозки в одном направлении и продажа воздушных перевозок по которому может осуществляться на официальном сайте авиаперевозчика в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", - говорится в документе.

В предыдущей редакции этого абзаца было сказано, что размер тарифа "с учетом налога на добавленную стоимость не превышает размера тарифа, применяемого для расчета стоимости проезда в плацкартных вагонах в поездах дальнего следования в сообщении из Калининграда в Москву и в обратном направлении".

"Аэрофлот" в начале мая сообщил, что условия продажи субсидируемых билетов по маршруту Калининград - Москва изменены, теперь все граждане РФ могут приобрести билеты по субсидируемому тарифу без ограничений. Компания отмечала, что билет в одну сторону будет стоить 3800 рублей, таксы и сборы применяться не будут.