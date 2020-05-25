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2020-05-25T14:18
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В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал
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РИА Новости

В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал

14:18 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 115 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал без заявлений менее чем за 1,5 месяца, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Менее чем за полтора месяца Пенсионный фонд выдал свыше 115 тысяч сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть просто по факту рождения ребенка без заявления от матери. Всего с начала года выдано более 160 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них порядка 75 тысяч семей получили сертификат на первого ребенка", - заявил глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Сертификаты выдаются Пенсионным фондом на основании сведений о рождении детей предоставленных органами ЗАГС , уточнили в Минтруде.
В 2020 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.
Если в семье уже двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители также получат 616617 рублей.
Татьяна Голикова
12 мая, 16:17
Голикова рассказала о ситуации с выплатой маткапитала
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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