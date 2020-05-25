В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 115 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал без заявлений менее чем за 1,5 месяца, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"Менее чем за полтора месяца Пенсионный фонд выдал свыше 115 тысяч сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть просто по факту рождения ребенка без заявления от матери. Всего с начала года выдано более 160 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них порядка 75 тысяч семей получили сертификат на первого ребенка", - заявил глава Минтруда Антон Котяков , слова которого приводит пресс-служба министерства.

Сертификаты выдаются Пенсионным фондом на основании сведений о рождении детей предоставленных органами ЗАГС , уточнили в Минтруде.

В 2020 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.