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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:17
https://ria.ru/20200525/1571953535.html
Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571726041_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_d9a1df0ada6b79bf784606cca56068a6.jpg
РИА Новости

Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19

14:17 25.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попросил о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба офиса украинского лидера.
"Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.
Отмечается, что Нетаньяху согласился рассмотреть запрос Украины, отметив дружеские отношений двух стран. Стороны также обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.
В ходе разговора Нетаньяху пригласил главу Украины посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Попрошайка...... Надо слезу ещё пустить.....
25 мая, 14:20
Арсений Новиков
540001
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