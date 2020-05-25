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2020-05-25T14:17
https://ria.ru/20200525/1571953508.html
Украинские моряки, захваченные в Гвинейском заливе, вернулись домой
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РИА Новости

Украинские моряки, захваченные в Гвинейском заливе, вернулись домой

14:17 25.05.2020
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© Фото : Аэропорт "Борисполь"Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
© Фото : Аэропорт "Борисполь"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Семеро украинских моряков судна MSC TALIA F, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе более двух месяцев назад, вернулись на родину, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Ранее об освобождении семерых членов экипажа MSC TALIA F, захваченных 22 марта в Гвинейском заливе, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Здание МИД Украины
10 мая, 12:11
Пираты похитили украинца с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе
"Только что на родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F. Освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами", - написал Енин в своем Facebook.
Сегодня также сообщалось об освобождении украинского моряка, который был похищен в апреле с контейнеровоза Tommi Ritscher у берегов Бенина.
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Евгений ЕнинДмитрий КулебаМИД УкраиныБенинУкраинаВ мире
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