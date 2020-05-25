Украинские моряки, захваченные в Гвинейском заливе, вернулись домой

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Семеро украинских моряков судна MSC TALIA F, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе более двух месяцев назад, вернулись на родину, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Ранее об освобождении семерых членов экипажа MSC TALIA F, захваченных 22 марта в Гвинейском заливе, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Только что на родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F. Освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами", - написал Енин в своем Facebook.
Сегодня также сообщалось об освобождении украинского моряка, который был похищен в апреле с контейнеровоза Tommi Ritscher у берегов Бенина.