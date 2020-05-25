В Нидерландах сообщили о вероятной передаче COVID-19 от норки человеку

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен в письме парламенту сообщила о втором вероятном случае передачи COVID-19 от норки человеку на одной из звероводческих ферм.
В мае министр сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Фермы, на которых проживает более 20 тысяч норок, находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.
"Совсем недавно стал известен второй случай, когда на зараженных норковых фермах SARS-CoV-2 (CoV-2) перешел от норки к человеку. Этот случай похож на предыдущий", - написала министр в письме. При этом выводы о передаче вируса были сделаны на основании "большого сходства генетического кода вирусов" у человека и инфицированных норок.
Министр сообщила, что заражение человека произошло ещё до того, как стало известно, что норки инфицированы. В письме отмечается, что правильное использование индивидуальных средств защиты предотвращает заражение, при этом вероятность передачи вируса человеку все ещё оценивается как незначительная.
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