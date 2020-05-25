В Нидерландах сообщили о вероятной передаче COVID-19 от норки человеку

"Совсем недавно стал известен второй случай, когда на зараженных норковых фермах SARS-CoV-2 (CoV-2) перешел от норки к человеку. Этот случай похож на предыдущий", - написала министр в письме. При этом выводы о передаче вируса были сделаны на основании "большого сходства генетического кода вирусов" у человека и инфицированных норок.