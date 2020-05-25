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2020-05-25T14:14
https://ria.ru/20200525/1571953289.html
ПФР получил заявления на выплаты для 14,5 миллиона детей до 16 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662609_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8827399168b53914e194be42705f9118.jpg
РИА Новости

ПФР получил заявления на выплаты для 14,5 миллиона детей до 16 лет

14:14 25.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПенсионный фонд
Пенсионный фонд
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пенсионный фонд. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заявления на единовременную выплату подано уже на 14,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
"Более 10,6 миллиона заявлений на единовременную выплату поступило от семей с детьми от 3 до 16 лет через портал Госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда. В общей сложности заявления уже поданы на 14,5 миллиона детей", - говорится в сообщении.
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплачивать деньги начнут с 1 июня, а подать заявление можно будет до 1 октября. Получить выплату смогут попечители и опекуны детей этого возраста.
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