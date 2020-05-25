ПФР получил заявления на выплаты для 14,5 миллиона детей до 16 лет

"Более 10,6 миллиона заявлений на единовременную выплату поступило от семей с детьми от 3 до 16 лет через портал Госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда. В общей сложности заявления уже поданы на 14,5 миллиона детей", - говорится в сообщении.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплачивать деньги начнут с 1 июня, а подать заявление можно будет до 1 октября. Получить выплату смогут попечители и опекуны детей этого возраста.