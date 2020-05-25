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2020-05-25T14:13
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Власти Пермского края создают в регионе Центр управления будущим
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РИА Новости

Власти Пермского края создают в регионе Центр управления будущим

14:13 25.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Пермского края планируют создать на базе научно-образовательного центра (НОЦ) "Рациональное недропользование" Центр управления будущим (ЦУБ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Врио губернатор края Дмитрий Махонин отметил, что задача ЦУБ - создать образ будущего региона с учетом наиболее успешных мировых и общероссийских трендов развития, опираясь на экономический, научный и человеческий потенциал края.
"Планируется, что в результате работы ЦУБа появится стратегический документ. В нем будет отражено, какие отрасли экономики края надо развивать и поддерживать, как должно быть устроено пространственное развитие городов и поселков региона на 10 лет вперед", - отмечают в пресс-службе губернатора.
В сообщении также говорится, что Центр позволит сохранять существующие и создавать новые рабочие места, формировать запрос на подготовку специалистов в вузах и техникумах, чтобы пермские выпускники стали успешными и востребованными на меняющемся рынке труда.
Пермь
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По данным правительства Пермского края, в 2019 году на финансирование научных исследований и разработок по семи направлениям Пермского НОЦ были направлены 2 миллиарда рублей. "Участники НОЦ "Рациональное недропользование" зарегистрировали более 50 патентов, создали 120 высокотехнологичных рабочих мест. За год было выполнено 190 контрактов на исследования и разработки для бизнеса", - добавили в пресс-службе.
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