Власти Пермского края создают в регионе Центр управления будущим

"Планируется, что в результате работы ЦУБа появится стратегический документ. В нем будет отражено, какие отрасли экономики края надо развивать и поддерживать, как должно быть устроено пространственное развитие городов и поселков региона на 10 лет вперед", - отмечают в пресс-службе губернатора.

В сообщении также говорится, что Центр позволит сохранять существующие и создавать новые рабочие места, формировать запрос на подготовку специалистов в вузах и техникумах, чтобы пермские выпускники стали успешными и востребованными на меняющемся рынке труда.

По данным правительства Пермского края, в 2019 году на финансирование научных исследований и разработок по семи направлениям Пермского НОЦ были направлены 2 миллиарда рублей. "Участники НОЦ "Рациональное недропользование" зарегистрировали более 50 патентов, создали 120 высокотехнологичных рабочих мест. За год было выполнено 190 контрактов на исследования и разработки для бизнеса", - добавили в пресс-службе.