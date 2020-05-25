В Свердловской области при сплаве по реке погиб мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Две лодки, на которых сплавлялись три семьи, перевернулись на реке в Две лодки, на которых сплавлялись три семьи, перевернулись на реке в Свердловской области , спастись удалось не всем, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

"Трагедия произошла в Ивдельском городском округе 23 мая в 90 километрах от города Ивдель . По реке Лозьва на двух лодках сплавлялись три семьи в составе шести человек, все они жители Ивделя. В одной из лодок вследствие перемещения всех пассажиров на сторону одного борта произошло опрокидывание лодки, и три человека оказались в воде. Пытаясь спастись, они хватались за борта другой лодки, в результате вторая лодка тоже перевернулась. Из шести человек, оказавшихся в бурной воде, выплыть смогли только пять", - говорится в сообщении.

Поиски пропавшего мужчины велись силами спасателей ивдельского поисково-спасательного отряда и сотрудников полиции, они осложнялись высоким уровнем воды и бурным течением в Лозьве из-за половодья. На следующий день погибший мужчина был обнаружен спасателями в одном километре от места происшествия вниз по течению.

"Трагедия произошла из-за пренебрежения требованиями безопасности жизни людей на водных объектах. По информации специалистов ГИМС, кроме нарушения дисбаланса судна, участники сплава пренебрегли и другими мерами безопасности. Лодки, которые использовались для сплава, регистрацию в государственной инспекции по маломерным судам не проходили; спасательные жилеты на людях отсутствовали, но при этом находились в лодках; один из управляющих плавсредством удостоверения на право управления не имел", - отмечается в сообщении.