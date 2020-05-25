Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T14:12
https://ria.ru/20200525/1571953213.html
В Свердловской области при сплаве по реке погиб мужчина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f243b1625f94cc0da4105ae08be88846.jpg
РИА Новости

В Свердловской области при сплаве по реке погиб мужчина

14:12 25.05.2020
1664
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Две лодки, на которых сплавлялись три семьи, перевернулись на реке в Свердловской области, спастись удалось не всем, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
"Трагедия произошла в Ивдельском городском округе 23 мая в 90 километрах от города Ивдель. По реке Лозьва на двух лодках сплавлялись три семьи в составе шести человек, все они жители Ивделя. В одной из лодок вследствие перемещения всех пассажиров на сторону одного борта произошло опрокидывание лодки, и три человека оказались в воде. Пытаясь спастись, они хватались за борта другой лодки, в результате вторая лодка тоже перевернулась. Из шести человек, оказавшихся в бурной воде, выплыть смогли только пять", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшего мужчины велись силами спасателей ивдельского поисково-спасательного отряда и сотрудников полиции, они осложнялись высоким уровнем воды и бурным течением в Лозьве из-за половодья. На следующий день погибший мужчина был обнаружен спасателями в одном километре от места происшествия вниз по течению.
"Трагедия произошла из-за пренебрежения требованиями безопасности жизни людей на водных объектах. По информации специалистов ГИМС, кроме нарушения дисбаланса судна, участники сплава пренебрегли и другими мерами безопасности. Лодки, которые использовались для сплава, регистрацию в государственной инспекции по маломерным судам не проходили; спасательные жилеты на людях отсутствовали, но при этом находились в лодках; один из управляющих плавсредством удостоверения на право управления не имел", - отмечается в сообщении.
Всего с начала весеннего периода на водоемах Свердловской области уже погибли 11 человек, из них трое детей, уточняет ведомство.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
2 мая, 14:09Распространение нового коронавируса
В Башкирии турист, нарушивший режим самоизоляции, погиб на сплаве по реке
300700
Обсудить 0
Свердловская областьИвдельПроисшествия
Рекомендуем
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
На юге Мурманской области, где искали девочку, нашли тело ребенка
Линии электропередач
Шторм оставил без света более 60 тысяч строений на западе Австралии
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
На месте ДТП с участием двух легковых автомобилей на федеральной автодороге Р-351 в Свердловской области
В Свердловской области в ДТП погибли два человека
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Волгограде квадроцикл столкнулся с полицейским мотоциклом
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Два человека погибли в Свердловской области из-за штормового ветра
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
Полиция Израиля
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на полицейских
Последствия штормового ветра в Свердловской области
Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех
Владимир Стрючков
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве грузовик раздавил человека из-за неисправного домкрата
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Последствия штормового ветра в Свердловской области
Из-за урагана на Урале погиб второй человек
Полицейский
Житель Вологодской области получил 13 лет колонии за убийство дочери
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгограде задержали зампрокурора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
Лента новостейМолния