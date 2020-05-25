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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T14:13
https://ria.ru/20200525/1571953146.html
Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19 от насекомого
https://cdn21.img.ria.ru/images/155781/68/1557816876_0:337:2164:1554_1036x0_80_0_0_0deadc3ee6c8788948bda82f2d1635ed.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19 от насекомого

14:13 25.05.2020
746
© Фото : ekamelev Комар
Комар
© Фото : ekamelev
ОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вероятность того, что новой коронавирусной инфекцией можно заразиться от насекомого, мала, говорится в ответе Роспотребнадзора в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
"Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками", - говорится в ответе на вопрос, могут ли насекомые передавать коронавирус и другие инфекции.
Отмечается, что для предотвращения дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа, холеры важно не допускать контакта мух и других насекомых с пищей. В Роспотребнадзоре рекомендуют мыть овощи и фрукты перед их употреблением, дезинфицировать поверхности. Кроме того, советуют уделить особое внимание чистоте посуды и рук.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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