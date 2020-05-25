Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19 от насекомого

ОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вероятность того, что новой коронавирусной инфекцией можно заразиться от насекомого, мала, говорится в ответе Роспотребнадзора в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
"Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками", - говорится в ответе на вопрос, могут ли насекомые передавать коронавирус и другие инфекции.
Отмечается, что для предотвращения дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа, холеры важно не допускать контакта мух и других насекомых с пищей. В Роспотребнадзоре рекомендуют мыть овощи и фрукты перед их употреблением, дезинфицировать поверхности. Кроме того, советуют уделить особое внимание чистоте посуды и рук.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.