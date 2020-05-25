В Ярославле полиция проверит сообщение о конфликте в магазине из-за маски

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Полиция проверяет заявление о конфликте в магазине в Ярославле из-за того, что одна из посетительниц говорила по телефону, приспустив медицинскую маску на подбородок, сообщила РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Марина Кокуева в понедельник.
Житель Ярославля Михаил Чернов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что в магазине строительных материалов на его жену напал мужчина. Поводом, по его словам, стало то, что супруга говорила по телефону, приспустив маску на подбородок. Мужчина оскорблял женщину, а затем пытался вырвать у нее телефон, схватил за горло, в итоге у пострадавшей "ссадина на лице, боль в области шеи и по телу, без видимых следов", написал Чернов. Охрана магазина, по его словам, в конфликт не вмешивалась. Чернов вскоре прибыл на место, вызвал полицию, но обидчик к тому времени скрылся. Автор публикации сообщает, что написал заявление в полицию.
"Заявление о конфликте в магазине зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются участники конфликта, все обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение, в соответствии с действующим законодательством", - прокомментировала Кокуева.
В Ярославской области с 16 мая введен масочный режим. За пребывание без маски или респиратора в общественных местах предусмотрен штраф.
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