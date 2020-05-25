Шесть жителей Пермского края вернулись на родину из США и Индии

В воскресенье, 24 мая, пресс-служба уфимского аэропорта проинформировала, что столица Башкирии встретила рейс с пассажирами из США. Boeing 777-300 ER авиакомпании " Аэрофлот " с 370 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка 23 мая в 20:16 (13:16 мск). Через 8,5 часов он был в аэропорту Шереметьево , где для части пассажиров подготовили Airbus-320 авиакомпании "Аэрофлот". На этом самолете в Уфу прилетели 126 человек, в том числе несколько пермяков, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США.

Ранее пермяки обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь вернуться домой.

"В понедельник утром земляков благополучно доставили в микроавтобусе из Уфы в Пермь, из них пятеро из Нью-Йорка и один турист из ГОА. Вывоз земляков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности", - говорится в сообщении.

Прибывших в Пермь жителей поместили на две недели в обсерватор, у них также взяли анализы для обследования на коронавирус.

За время эпидемии власти региона организовали доставку в Пермь более трехсот жителей, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты.

По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, около половины всех заразившихся относятся к возрастной группе от 15 до 45 лет (633 человека), выздоровели 692 человека, 46 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи пермяков.