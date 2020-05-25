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Новости Подмосковья
2020-05-25T14:06
https://ria.ru/20200525/1571952750.html
Воробьев: пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем
https://cdn25.img.ria.ru/images/150746/77/1507467754_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_4c20d097430bac5f71ca4e6b7e186c3b.jpg
РИА Новости

Воробьев: пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем

14:06 25.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 25 мая – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья заявили о том, что пандемия коронавирусной инфекции не должна мешать решению бытовых проблем в регионе, говорится в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем. Нужно добросовестно и своевременно вывозить мусор, благоустраивать общественные пространства и ремонтировать дороги", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении отмечается, что в настоящее время главным вызовом является борьба с коронавирусной инфекцией. Несмотря на снижение количества заболевших, угроза еще не побеждена.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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