Воробьев: пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем

МОСКВА, 25 мая – РИА Недвижимость. Власти Подмосковья заявили о том, что пандемия коронавирусной инфекции не должна мешать решению бытовых проблем в регионе, говорится в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем. Нужно добросовестно и своевременно вывозить мусор, благоустраивать общественные пространства и ремонтировать дороги", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении отмечается, что в настоящее время главным вызовом является борьба с коронавирусной инфекцией. Несмотря на снижение количества заболевших, угроза еще не побеждена.