Воробьев: пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем

"Пандемия коронавируса не должна мешать решению бытовых проблем. Нужно добросовестно и своевременно вывозить мусор, благоустраивать общественные пространства и ремонтировать дороги", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в настоящее время главным вызовом является борьба с коронавирусной инфекцией. Несмотря на снижение количества заболевших, угроза еще не побеждена.