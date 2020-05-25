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2020-05-25T14:04
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ДНР обвинила силовиков в размещении вооружения вблизи школ и больниц
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РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в размещении вооружения вблизи школ и больниц

14:04 25.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в размещении вооружения вблизи школ и больниц на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
"Нашей разведкой установлено, что часть техники противник разместил на территории школ и медицинских учреждений, а также усилил средства противовоздушной обороны с целью не допустить фиксации своих преступных действий с БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ", - заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
По его словам, за минувшие сутки украинские силовики разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Мироновка, Тарамчук и Широкая Балка восемь единиц бронетехники и три зенитно-ракетных комплекса.
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