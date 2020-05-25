ДНР обвинила силовиков в размещении вооружения вблизи школ и больниц

"Нашей разведкой установлено, что часть техники противник разместил на территории школ и медицинских учреждений, а также усилил средства противовоздушной обороны с целью не допустить фиксации своих преступных действий с БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ", - заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.