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2020-05-25T14:05
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Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
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РИА Новости

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

14:04 25.05.2020 (обновлено: 14:05 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.
Закон позволяет повысить предельный возраст ректоров для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом данной должности одной и той же образовательной организации высшего образования или научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.
Уточняется, что изменения по установлению предельного возраста коснутся также руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей.
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В документе также отмечается, что в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.
Также Путин подписал закон, который разграничивает полномочия президентов и ректоров вузов. Ранее полномочия и правовой статус президента устанавливались каждым вузом индивидуально, в связи с чем, отмечали авторы инициативы, в этом вопросе нет единообразия.
Документ закрепляет право президентов вузов участвовать в определении программ и планов развития организации, а также в деятельности коллегиальных органов управления. Они также смогут представлять интересы организаций в отношениях с госорганами и общественными организациями и решать вопросы совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности. Кроме того, в уставе вуза могут быть прописаны дополнительные полномочия его президента.
Также законом устанавливается, что президент и научный руководитель по решению ученого совета вуза могут быть председателями ученого совета.
На ректоров вузов в свою очередь возлагается полная ответственность за управление текущей деятельностью организации, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, а также практическая реализация программы и плана развития организации.
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