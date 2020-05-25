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2020-05-25T14:03
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В Mastercard назвали наиболее популярные товары у россиян на самоизоляции
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РИА Новости

В Mastercard назвали наиболее популярные товары у россиян на самоизоляции

14:03 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число россиян, приобретающих товары в интернете, за время самоизоляции выросло на треть: среди наиболее популярных товаров оказались кухонные принадлежности, средства для окрашивания волос и книги, показало исследование, проведенное по заказу платежной системы Mastercard.
Для проведения исследования Mastercard привлекла независимую компанию Fly Research. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса с 4 по 11 мая 2020 года, в нем участвовали 12 500 мужчин и женщин в 15 странах Европы, в том числе 1000 человек в России.
"За период самоизоляции почти на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете. Среди наиболее популярных покупок – кухонные принадлежности (30% опрошенных), средства для окрашивания волос (28%) и книги (25%), но онлайн также покупают и мебель, и бытовую технику, и одежду", - пришли к выводу аналитики.
За последний месяц онлайн-шопинг стал одним из основных способов совершения ежедневных покупок: в России 45% опрошенных сообщили, что теперь чаще заказывают товары в интернете. Данный показатель среди жителей Европы несколько выше – 57%.
Почти каждый третий респондент в России (27%) и в Европе (30%) увеличил расходы на онлайн-досуг. Более половины россиян (51%) смотрят телеканалы или фильмы онлайн, 28% отправляются в виртуальные туры по музеям и другим достопримечательностям, а почти четверть (23%) "посещают" занятия спортом через интернет. Такие же онлайн-развлечения наиболее популярны и у жителей других европейских стран.
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Кроме того, исследование показало, что за время самоизоляции люди стали более щедрыми. В апреле четверть опрошенных жителей России (25%) совершили пожертвование онлайн, из которых 12% впервые приняли участие в благотворительности. В Европе отмечена такая же тенденция.
В самоизоляции россияне приобретают онлайн новые навыки: 46% осваивают интернет-банкинг, 42% учатся готовить, а 33% – следить за своим здоровьем с помощью онлайн-уроков. Из образовательных онлайн-программ наиболее популярны обучение программированию (13% опрошенных), 8% изучают игру на музыкальных инструментах, а 11% смотрят обучающие материалы о создании стрижек.
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